В Смоленске 6 улиц останутся без холодной воды 23 декабря. Фото: Pixabay.com.

По сообщению СМУП «Горводоканал», 23 декабря с 09:30 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

улица Бакунина, 2б, 2в, 4а;

улица Большая Краснофлотская, 1 – 13а, 2 – 16;

улица Пушкина;

улица Дзержинского, 41 – 55;

улица Шевченко, 77, 77а, 77б, 85, 87а;

Ясенный тупик, 1, 1б, 4, 6, 10а.

Отключение холодного водоснабжения связано с ремонтными работами.

Подвоз воды будет организован по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды.

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