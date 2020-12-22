Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Недвижимость

Смоленский депутат организовал освещение по улице Маршала Еременко

Домам более 35 лет, но уличные фонари тут до сих пор отсутствовали
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Смоленский депутат организовал освещение по улице Маршала Еременко. Фото: пресс-служба смоленского горсовета.

Смоленский депутат организовал освещение по улице Маршала Еременко. Фото: пресс-служба смоленского горсовета.

Местные жители обратились к смоленскому депутату Валерию Леонову с просьбой о появлении освещения в дном из дворов по улице Маршала Еремеко, сообщает пресс-служба горсовета.

Чиновник рассказал, что завершен монтаж световых опор во дворе домов №64, №66, №68 по улице Маршала Еременко.

Домам более 35 лет, но уличное освещение тут до сих пор отсутствовало – годами люди вынуждены были терпеть неудобства, практически уже не надеясь, что что-то изменится.

- О проблеме мне рассказали активисты этих домов, попросили помочь. Совместно с администрацией города нашли возможность построить новую линию освещения. Теперь в этом дворе станет гораздо комфортнее и безопаснее, - отметил Валерий Леонов.

Напомним, в Смоленске 6 улиц останутся без холодной воды 23 декабря.

Новости ЖКХ