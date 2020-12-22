Смоленский депутат организовал освещение по улице Маршала Еременко. Фото: пресс-служба смоленского горсовета.

Местные жители обратились к смоленскому депутату Валерию Леонову с просьбой о появлении освещения в дном из дворов по улице Маршала Еремеко, сообщает пресс-служба горсовета.

Чиновник рассказал, что завершен монтаж световых опор во дворе домов №64, №66, №68 по улице Маршала Еременко.

Домам более 35 лет, но уличное освещение тут до сих пор отсутствовало – годами люди вынуждены были терпеть неудобства, практически уже не надеясь, что что-то изменится.

- О проблеме мне рассказали активисты этих домов, попросили помочь. Совместно с администрацией города нашли возможность построить новую линию освещения. Теперь в этом дворе станет гораздо комфортнее и безопаснее, - отметил Валерий Леонов.

Напомним, в Смоленске 6 улиц останутся без холодной воды 23 декабря.