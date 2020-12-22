В администрации Смоленской области рассказали где построят новые пожарные части. Фото: пресс-служба администрации региона.

По назначению губернатора Алексея Островского в администрации Смоленской области рассмотрели пятилетний план развития противопожарной безопасности в регионе.

Планируется строительство пожарного подразделения в селе Карманово Гагаринского района, которое обеспечит противопожарную защиту Гагаринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Яуза», всех социальных объектов села, а также прикрытие 14 населенных пунктов с общей численностью проживающих свыше 2,6 тысяч человек.

Запланировано и создание пожарной части в селе Боголюбово Холм-Жирковского района с целью защиты Батуринского дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Боголюбово, а также самого села, где постоянно проживают 600 человек, и еще 38 населенных пунктов с общей численностью жителей более 1,1 тысячи человек.

В развитие этой работы до 2025 года намечено строительство еще двух пожарных частей для противопожарного прикрытия социально значимых объектов региона.

Ранее смоленский депутат организовал освещение по улице Маршала Еременко.