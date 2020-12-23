В полицию Вязьмы поступило заявление о мошенничестве от 31-летнего местного жителя, сообщает УМВД России по Смоленской области.В ходе беседы с потерпевшим стражи порядка установили, что он обратил внимание на информацию о продаже породистого щенка на сайте бесплатных объявлений в Интернете.Мужчина связался с продавцом. В ходе переписки лжепродавец ввел его в заблуждение. После заявитель самостоятельно перевел 70 тысяч рублей за покупку домашнего животного. Далее неизвестный перестал выходить на связь.Полицейские проводят проверку, направлен запрос в банк для выяснения движений денег по счету заявителя.Ранее в Смоленске осудили экс-сотрудницу Роспотребнадзора за мошенничество.В дежурную часть МО МВД России «Вяземский» поступило заявление местного жителя 1989 года рождения о мошенничестве.В ходе беседы с потерпевшим стражи порядка установили, что он обратил внимание на информацию о продаже породистого щенка на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет.Мужчина связался с продавцом. В ходе переписки лжепродавец ввёл его в заблуждение, впоследствии чего заявитель самостоятельно перевел 70 тысяч рублей за покупку домашнего животного. После проделанной операции неизвестный перестал выходить на связь.По данному факту полицейские проводят проверку. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. Направлен запрос в банковскую организацию для выяснения движений денежных средств по счету заявителя.