В декабре 2020 года Управление Россельхознадзора по Смоленской области нашло земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 421 гектар, расположенный на территории Демидовского района.Оказалось, что участок, находящийся в аренде ООО «Мопр» на площади 270 гектаров не используются для сельскохозяйственного производства, зарос сорняками и растительностью.Арендаторы не защищали земли и не охраняли почву от зарастания.Тогда сотрудники Россельхознадзора направили предостережение в адрес арендатора. До июня 2021 года владельцы должны принять необходимые меры по устранению нарушений.Ранее смоленские таможенники сожгли 500 зараженных роз из Белоруссии.