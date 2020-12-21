Смоленские таможенники сожгли 500 зараженных роз из Белоруссии. Фото: pixabay.com.
На прошедшей неделе в смоленском складе ООО «Альфа Транс Терминал», фитосанитарные инспекторы Управления Россельхознадзора запретили ввоз в Россию двух партий цветов происхождения Кении и Эквадора общим количеством 500 штук, зараженных карантинными вредителями.
Экспертиза подтвердила заражение роз западным калифорнийским (цветочным) трипсом.
Цветы поступили с территории Республики Беларусь в адрес получателей из Москвы и Смоленска.
Чтобы не допустить проникновения и распространения на территории нашей страны выявленного вредителя зараженные цветы уничтожены путем сжигания.
Ранее смоленские таможенники уничтожили 36 тонн помело.