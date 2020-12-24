Губернатор Алексей Островский в режиме видеоконференцсвязи провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную работы администрации Смоленской области в 2020 году.В этом году пресс-конференция прошла онлайн из-за пандемии. Ее участниками стали главные редакторы, журналисты и блогеры - всего более 50 человек.В течение двух часов глава региона отвечал на самые злободневные и актуальные вопросы, касающиеся общественно-политической ситуации в регионе, стратегии развития Смоленщины и прочее.В частности, речь шла о культуре и туризме, инвестиционной и промышленной политике, экономике, жилищно-коммунальной сфере, здравоохранении.За пресс-конференцией можно было следить на странице «Смоленская область» в социальной сети «ВКонтакте».Жители региона получили возможность задать свои вопросы Губернатору в комментариях к онлайн-трансляции, которую, к слову, посмотрели более 55 тысяч человек.Напомним, 31 декабря станет выходным в Смоленской области.