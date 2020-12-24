Руководитель общества с ограниченной ответственностью погасил налоговый долг на сумму более 1,5 миллионов рублей, чтобы земельный участок и бригадный домик не продали на торгах, сообщает УФССП России по Смоленской области.Юридическое лицо отказывалось выплачивать налоговый долг и игнорировало судебных приставов.Тогда сотрудник проверил имущественное положение должника и нашел земельный участок. Пристав запретил совершать регистрационные действия с недвижимостью.Кроме того, с его банковского счета начали постепенно списывать долг и пригрозили уголовной ответственностью. Даже это не подействовало на руководителя компании.Тогда его земельный участок и расположенный на нем бригадный домик арестовали для продажи на торгах.Через несколько дней должник явился в отделение судебных приставов и предъявил копию платежного документа. Деньги перечислены в доход государства.В Смоленске сотрудник страховой компании присвоил себе более 159 тысяч.