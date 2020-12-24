Жители Ярцева многократно обращались в различные инстанции с просьбой возродить работу кинотеатра, который не функционировал с 80-х годов.В течение последних нескольких лет районной администрацией выделялись средства, чтобы привести объект в порядок: был отремонтирован фасад, кровля, вставлены окна и двери. Но внутренняя отделка и запуск кинотеатра требовали больших финансовых затрат.Секретарь Ярцевского местного отделения \\"Единой России\\", депутат облдумы - Ольга Васильева - смогла найти инвестора, взявшегося за ремонт.Также при поддержке депутата Госдумы от Смоленской области Сергея Неверова объект попал в программу Фонда кино, благодаря чему была приобретена часть современного кинооборудования.«В зрительном зале установлены удобные сиденья, на стенах и потолке смонтированы хорошие шумопоглощающие панели, оформление зрительного зала располагает к отдыху», - отметила Ольга Васильева.Несколько позже будут открыты кафе и игровой зал для детей.Напомним, 70 единиц техники убирают улицы Смоленска от снега.