Первый из 30-ти привезенных из Москвы троллейбусов сегодня будет выведен на линию, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.В настоящее время электротранспорт проходит технические испытания – он проедет по маршруту от Полиграфкомбината до остановки «Шарм».После обеда троллейбус уже начнет возить пассажиров.На следующей неделе к запуску готовится еще один из привезенных троллейбусов.Примечательно, что Смоленску машины передали бесплатно – оплачена была лишь доставка и небольшой косметический ремонт.Напомним, обновленный кинотеатр в Ярцеве готов к работе.