В полицию Вязьмы обратился 56-летний местный житель с заявлением о хищении денег с банковской карты обманным путем, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.Заявителю позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и под предлогом отмены оформления кредита ввел его в заблуждение, после чего тот самостоятельно перевел около 865 тысяч рублей на абонентский номер через банкомат.По той же схеме дистанционные мошенники обманули 28-летнюю местную жительницу. Ей так же позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, под предлогом отмены оформления кредита завладел реквизитами банковской карты заявительницы и похитил более 260 тысяч рублей.32-летний житель Рославля обратился в полицию с заявлением о хищении более 200 тысяч рублей с его банковской карты. По словам мужчины, он самостоятельно через банкомат перевел свои деньги на абонентские номера, указанные звонившим ему неизвестным, который предложил помощь в защите денег на карте от несанкционированных списаний.При схожих обстоятельствах лишилась более 130 тысяч рублей 64-летняя жительница Гагарина.Читайте также:Начальник смоленской фирмы выплатил долг в 1,5 млн после ареста земли (подробнее).