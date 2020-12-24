23 декабря около 06:23 в Смоленске в районе дома №5 по улице Румянцева произошла авария, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.53-летний водитель Lada Granta при развороте вне перекрестка столкнулся с движущейся в прямом направлении автомашиной «ГАЗ». За рулем был 53-летний мужчина.После столкновения обе машины въехали в дерево.В результате ДТП водитель автомашины Lada Granta получил травмы.Читайте также:Четверо смолян пополнили кошельки дистанционных мошенников на 1,5 млн рублей (подробнее).