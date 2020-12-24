Сотрудники Смоленской таможни задержали фуру, перевозившую из Белоруссии в Россию более 5 тонн шоколадок «MILKA BUBBLES», произведенных на Украине. Их везли вместе с кукурузными палочками и чипсами производителей других стран.По закону на ряд товаров из Украины запрещен ввоз в Россию. Задержанный шоколад попадает под этот запрет.«В отношении фирмы-перевозчика рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном нарушении», - сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Смоленской таможни Дмитрий Васюков.Товар возвращен на территорию Республики Беларусь.Читайте также:Четверо смолян пополнили кошельки дистанционных мошенников на 1,5 млн рублей.