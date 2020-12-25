Фасад школы №38 украсила красивая новогодняя подсветка, которую приобрёл депутат Александр Верейкин. Теперь образовательное учреждение претендует на звание самого подготовленного в Смоленске к Новому году, сообщает пресс-служба городского совета.О старте праздничной акции на лучшее оформление объявила Администрация города Смоленска. Руководство школы решило принять участие, а депутат Смоленского городского Совета вызвался помочь и установил тематическую подсветку. Теперь в вечерние часы фасад здания украшают разноцветные снежинки.- Я бы хотел, чтобы наша школа стала лидером в конкурсе, поэтому решил помочь с оформлением. Подсветка создает новогоднее настроение не только для школьников, но и для многих жителей близлежащих домов, - рассказал Александр Верейкин.Итоги городского конкурса на лучшее украшение к празднику подведут в последние дни уходящего года.Напомним, обновленный кинотеатр в Ярцеве готов к работе.