В Администрации города поздравили смоленских учителей и воспитателей, ставших победителями областных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».В ходе конкурса учителя продемонстрировали свое мастерство в таких заданиях, как «Интернет-ресурс», «Эссе», «Урок», «Внеурочное мероприятие», «Мастер-класс», «Образовательный проект», «Публичная лекция».Педагоги дошкольных образовательных учреждений представили достижения и инновационный опыт профессиональной деятельности в конкурсных испытаниях: «Интернет-портфолио», «Визитная карточка», «Я-педагог», «Моя педагогическая находка», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-класс», «Ток-шоу».Победителем ежегодного областного конкурса «Учитель года» стала учитель информатики смоленской средней школы № 8 с углубленным изучением иностранных языков Мария Чердакова. Среди лауреатов–учитель английского языка смоленской средней школы № 40 Татьяна Киверова.По итогам конкурса «Воспитатель года» победителем стала старший воспитатель детского сада № 76 «Звездный» Светлана Шаламова. Лауреатом конкурса стала учитель-логопед детского сада № 78 «Исток» Мария Пеперова.Напомним, смоленский депутат помог украсить школу №38 к Новому году.