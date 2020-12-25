По информации СУ СК РФ по Смоленской области, суд оштрафвал 40-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия к полицейскому на службе.Ночью 2 августа 2020 года сотрудники ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, преследовали машину Suzuki Grand Vitara, потому что водитель не остановился по законному требованию полицейских..На придорожной территории возле одного из домов по улице Садовая в деревне Запрудня Гагаринского района, когда автомобиль двигался на малой скорости, сотрудник полиции подбежал к водительской двери, открыл ее, схватил водителя за шею и потянул его на улицу.Пьяный обвиняемый, чтобы избежать наказания, не сбавляя скорости автомобиля, попытался скрыться с места происшествия, а также начал оказывать сопротивление полицейскому, применяя силу.Мужчина в полном объеме признал вину и добровольно возместил вред. Также ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.Напомним, в Смоленске водитель пострадал после столкновения двух отечественных машин.