25 декабря пожарные помчались на автопожар на улицу Пригородную в Смоленске в 03:50 ночи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.Полыхала припаркованная KIA Optima. Пожар ликвидировали. В итоге в легковушке выгорел моторный отсек, салон, значительно повреждено лакокрасочное покрытие левой стороны автомобиля.К счастью, никто не пострадал. Специалисты устанавливают стала ли причиной возгорания какая-либо техническая неисправность или все же не обошлось без умышленных действий третьих лиц.Напомним, в Смоленске водитель пострадал после столкновения двух отечественных машин.