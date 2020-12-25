В полицию Смоленска обратился 33-летний местный житель с заявлением о пропаже 230 тысяч рублей из съемной квартиры, сообщает УМВД России по Смоленской области.Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей и провели поквартирный обход. Не обнаружив следов взлома, сотрудники уголовного розыска предположили, что к краже могут быть причастны лица, имеющие свободный доступ в жилище.Вскоре стражи порядка установили причастность к краже 34-летней хозяйки квартиры. Женщина пояснила полицейским, что знала, где квартиросъемщик хранит свои сбережения и незаметно похитила их. На украденные деньги смолянка успела купить себе телефон. Часть средств изъята.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит до шести лет тюрьмы.Напомним, смолянин оштрафован на 20 тысяч за драку с сотрудником ГИБДД.