24 декабря в полицию Темкинского района обратилась жительница Москвы с заявлением о том, что с вечера 23 декабря она не может связаться со своей 38-летней матерью, жительницей одной из местных деревень, сообщает УМВД России по Смоленской области.Полицейские начали розыск женщины и нашли ее труп с признаками насильственной смерти в лесу недалеко от деревни.По подозрению в преступления задержаны двое ранее судимых местных жителей 16 и 17 лет. Оба состояли на профилактическом учете в органах внутренних дел.Возбуждено уговорное дело по статье «Убийство». Наказание по такой статье предусматривает наказание от 8 до 20 лет тюрьмы. Подозреваемые задержаны.Напомним, в Смоленске женщина украла у квартиросъемщика 230 тысяч рублей.