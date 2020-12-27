Для очистки улиц Смоленска от снега задействовано около 300 рабочих и 70 единиц техники, сообщает городская администрация. Работа в усиленном режиме продолжается круглосуточно. Учитывая обильные снежные осадки уборочная техника курсирует по областному центру постоянно - проводится расчистка дорог и тротуаров и посыпка антигололедными реагентами, чтобы предотвратить оледенение. Особое внимание уделяется заездам и выездам из города, спускам и подъемам, перекресткам. Кроме того, техника направляется на определенные участки, указанные ГИБДД, а также отрабатываются обращения из социальных сетей. Все дежурные машины имеют свой маршрут движения, в случае необходимости и при сильном снегопаде машины соединяются в патрули по 3-4 единицы для более эффективной очистки.Читайте также:Смоленский депутат помог украсить школу №38 к Новому году (подробнее).