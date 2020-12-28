27 декабря ранним утром очевидцы обратились в службу спасения МЧС России с сообщением о пожаре в деревне Новосельцы Смоленского района.На улице Юбилейной вспыхнул кроссовер Land rover Freelander. В мгновение автомобиль выгорел до основания.Огонь потушили оперативно прибывшие пожарные. Пламенем поврежден и припаркованный рядом легковой автомобиль KIA Ceed, повреждены: задняя часть транспортного средства и салон.Специалисты проводят проверку, чтобы установить точную причину возгорания.Ранее в Смоленске ночью загорелась Kia Optima на улице Пригородная.