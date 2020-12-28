Инспекторы ГИБДД в Смоленске во время проверок остановили автомобиль и заметили, что пассажир транспортного средства заметно нервничает.Сотрудники решили досмотреть машину и водителя. В присутствии понятых полицейские нашли пакетик, содержащий неизвестное кристаллическое вещество.Экспертиза показала, что в пакетике находилось наркотик – N-метилэфедрон.Стражи порядка доставили подозреваемого в дежурную часть УМВД России по Смоленску для дальнейшего разбирательства.Задержанным оказался ранее судимый 20-летний местный житель. Мужчина пояснил, что хранил наркотик для собственного потребления, без цели сбыта.Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков в значительном размере. Смолянину грозит до 3 лет тюрьмы.Напомним, под Смоленском задержали двух подростков по подозрению в убийстве.