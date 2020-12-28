Завершить всё по работе, успеть купить подарки близким – примерно такой план сейчас у всех. Перед Новым годом у депутата горсовета Михаила Радченкова было ещё одно важное дело, на которое нужно было обязательно найти время…Народный избранник, председатель комиссии горсовета по законности, регламенту и этике снял письмо с «Ёлки желаний» в конце прошлой недели. В нём Егор просил Деда Мороза о 3D-ручке.Так исполнилась ещё одна маленькая мечта благодаря новогодней акции, которую проводит партия «Единая Россия» для детей из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья.- Надеюсь, Егор научится пользоваться этой волшебной ручкой и создаст много интересных трёхмерных фигурок или просто будет делать объемные рисунки. Трогательная акция. Невероятные эмоции от встречи с Егором, - поделился впечатлениями Михаил Радченков.Ранее ярцевские врачи получили подарки.