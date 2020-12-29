«Елка желаний» - Всероссийская благотворительная акция. Среди ключевых целей мероприятия - исполнять мечты детей-сирот, ребят, воспитывающихся в малообеспеченных семьях или страдающих от хронических заболеваний, а также людей старше 60 лет со слабым здоровьем.За время ее реализации было осуществлено уже 7950 желаний. Россияне, которые участвуют в акции, направляют письма на специальный сайт. Далее их мечты развешивают в виде украшений на «Елке желаний».В 2020 году глава региона снял с этой елки несколько шаров, где написаны новогодние желания юных смолян. Так, десятилетний Рома Тлевов мечтает об игровой приставке, а шестилетняя Вика Крупенева хотела бы получить в подарок от Деда Мороза комплект лыж. В ближайшее время новогодние подарки дойдут до своих адресатов.На прошлой неделе Алексей Островский уже исполнил желание Ильи Богатского, подарив мальчику долгожданный DVD-плеер. Также глава региона призвал всех членов Администрации области, руководителей муниципальных образований, органов власти всех уровней и просто неравнодушных жителей региона поучаствовать в этом благородном деле.Ранее смоленский депутат принял участие в «Елке желаний».