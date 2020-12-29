По информации Рославльской прокуратуры, инвалид обратился в государственное учреждение с просьбой установить в его подъезде пандус и аппарель.Оказалось, что инвалид-колясочник не может беспрепятственно выехать на улицу, так как в нарушение закона подъезд не оборудован пандусом.В ноябре 2019 заявитель уже обращался в администрацию района по вопросу обеспечения условий доступности для инвалидов общего имущества в многоквартирном доме.Однако, его обращение осталось без ответа.Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации МО «Рославльский район». Пандус и аппарель установили.Читайте также:Администрация Смоленска просит не кататься на горках на Кургане бессмертия (подробнее).