29 декабря 2020 года жителю Смоленска Алексею Георгиевичу Шлыгину исполнилось 95 лет. Родился ветеран в Московской области в многодетной семье, в которой воспитывалось 5 детей. Отца по доносу обвинили в кулачестве и отправили в ссылку. Войну Алексей Георгиевич застал школьником. Вместе с ребятами после уроков они рыли траншеи и устанавливали надолбы. А потом, в 42-м, поступил в специализированную школу ВВС в Москве, которую затем эвакуировали в Сибирь.После окончания учебы Алексей поступил в Челябинское училище штурмовиков дальней авиации и в 1944 году был направлен на фронт штурманом в 18-й гвардейский Севастопольский тяжелобомбардировочный полк.Молодой летчик принимал участие в боях на Западной Украине, освобождал Польшу. После войны Алексей Георгиевич продолжил служить в дальней авиации и ушел в отставку в звании полковника.Читай также:Рославльская прокуратура помогла инвалиду восстановить его права. Инвалид-колясочник не мог выехать на улицу из подъезда (подробнее).