В администрации города Смоленска рассказали, что в 2021 году на 8 участках улиц областного центра отремонтируют дороги. Капитальный дорожный ремонт коснется центральных улиц города: Пржевальского, Коненкова, Глинки.Ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия намечен на участках улиц Студенческая, Большая Краснофлотская, Нормандии-Неман, Академика Петрова, 2-й Краснофлотский переулок. На эти цели направлено 379 млн рублей. Как только начнутся благоприятные погодные условия, в Смоленске стартует сезон дорожного ремонта.Ранее в Смоленской области три школы получили интерактивные комплексы.