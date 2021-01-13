1 января 2021 года в отдел МВД России «Ярцевский» обратились местные жители с сообщением о драке возле одного из клубов города.Полицейские опросили возможных свидетелей произошедшего. Оказалось, что 25-летнему местному жителю причинены травмы.Парень обратил внимание, что возле клуба завязалась драка. Решив, что в ней участвуют его приятели, он бросился им на помощь и получил удар ножом в область грудной клетки от незнакомого мужчины. Сыщики изучили записи камер видеонаблюдения, проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.Вскоре полицейские нашли подозреваемого. 22-летний неработающий местный житель задержан по месту жительства, нож изъят.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.Напомним, в Сафоново чуть не сгорела квартира из-за неисправности стиральной машины.