Четверг (14 января) текущей недели будет снежным, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.С ночи прогнозируются местами сильные осадки, в отдельных районах ожидается метель. Днем их интенсивность уменьшится - небольшой, местами умеренный снег.Небо будет, в основном, облачным. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура воздуха по области: ночью -12°C…-17°C, днем -10°C… -15°C. В Смоленске: ночью -14°C…-16°C, днем -12°C…-14°C.Читайте также:В Смоленске отремонтируют 8 участков дорог в 2021 году (подробнее).