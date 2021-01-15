8 незаконных колодцев снесут в Смоленске, сообщает городская администрация. Проверка показала, что сооружения на улице Луговой у дома №15а выкопаны незаконно.Хозяина объектов предупреждают об ответственности за самовольное размещение конструкций и просят демонтировать их до 22 января.Ранее стало известно, что новые поправки в области строительства домов внедрят в Смоленской области. Изменения позволят упростить процедуру строительства, что позволит увеличить скорость возведения объектов, снизит их стоимость и повысит качество.