Власти рассказали о планах по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год. Его главная цель - улучшение качества общественного пространства города, а также привлечение неравнодушных смолян к активному участию в жизни города.В программе примет участие 31 муниципальное образование, где планируется реконструкция как минимум 76 дворовых и 35 общественных пространств.- Власти выделили на эти цели 289 млн рублей, - сообщили в администрации Смоленской области.А в Смоленске помимо дворов отремонтируют три сквера. На ремонт планируют потратить около 89 миллионов рублей.Читай также:В Смоленской области почти 360 млн рублей ушло на развитие села в 2020. В целом по итогам прошлого года реализация программы позволила улучшить условия жизни для 10 тысяч смолян (подробнее).