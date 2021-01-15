В Смоленской области прогнозируют ухудшение погодных условий – синоптики предупреждают о резком понижении температур до минус 20 градусов. В связи с этим возможны осложнения обстановки на дорогах, которое может спровоцировать образование наледи на проезжей части.Завтра, 16 января 2021 года, столбики термометров по области ночью опустятся до отметок -18°С…-23°С, местами при прояснениях до -28°С, днём будет -13°С…-18°С. В столице региона ночью - -21°С…-23°С, днём -16°С…-18°С. В течение всей субботы будет облачно с прояснениями, временами будет идти небольшой снег. Подует северный ветер со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт. столба, существенно меняться не будет.В условиях гололедицы сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям изменить манеру вождения, особое внимание необходимо обратить на соблюдение скорости, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, выполнять предписания дорожных знаков, не допускать резких маневров. Отказаться от управления автомобилем на изношенной и «летней» резине.