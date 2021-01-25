Преподаватель из Смоленска победил в передаче «Своя игра». Фото: НТВ.

Доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные науки» Смоленского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Глеб Агапов стал победителем в «Своей игре» на федеральном канале. Выпуск с участием смолянина вышел на федеральном канале накануне, 25 января.

Соперниками преподавателям стали переводчик и предприниматель.

Отметим, Глеб Агапов постоянный участник интеллектуальных игр. В «Своей игре» смолянин принимает участие уже несколько лет.

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