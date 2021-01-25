25 января холодную воду отключат на четырех улицах в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленска.

25 января из-за работ на сетях Горводоканала холодную воду отключат на четырех улицах в Смоленске. В зону отключения попали:

– пр-т Строителей, 8, 10;

– ул. Крупской, 30а, 40, 40а, 40а (корп. 1), 44а, 44б, 44в, 46, 48, 48а, 50, 52/2, 60/2,

– ул. Марии Октябрьской, 8 (детский сад «Машенька»), 12, 15, 19, 24,

– ул. Верхне-Рославльская, 13 (ЦТП).

Для жильцов будет организован подвоз воды. Телефоны для справок – 38-18-50, 70-50-61.

Ранее на проезжей части по улице Шевченко появился раскоп. В администрации Смоленска сообщили, что в районе дома №5 ведутся работы по строительству сетей водопровода к строящимся жилым домам.