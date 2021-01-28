В Смоленске полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях.​ Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Смоленске полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях и подобные призывы. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Стражи порядка призывают не поддаваться на провокации и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в столице региона прошло одно из таких мероприятий. Акция собрала около двух тысяч участников. Обошлось без серьезных инцидентов.