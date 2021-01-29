Смолянин украл дорогостоящее имущество работодателя и хотел сдать на металл. Фото: Линейный отдел МВД России на станции Смоленск.

Работник Сервисного Локомотивного депо станции Вязьма подозревается в краже бухты медного провода, предназначенного для комплектования железнодорожного оборудования. О ее пропаже сообщил представитель организации.

- Подозреваемого задержали в момент, когда он попытался сдать бухту в пункт приёма металла. Сумма ущерба организации составила свыше 10 тысяч рублей, - сообщили в Линейном отделе МВД России на станции Смоленск.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее четыре фуры с нелегальными овощами и фруктами остановили в Смоленской области. В грузовиках без документов провозилось 79 тонн продукции.