Несанкционированный митинг прошел в Смоленске. Фото: "Подслушано Смоленск", ВКонтакте.

Несанкционированный митинг прошел в Смоленске в воскресенье, 31 января 2021 года. Основной площадкой для сбора стала территория около кинотеатра «Современник». По оценкам, в акции приняли участие около нескольких сотен человек. Среди несогласных по большей части оказалась молодежь.

По информации местных СМИ, около 10 человек задержаны. Серьезных происшествий в этот день не произошло. В городе были усилены меры безопасности – полиция просила несогласных разойтись, напоминая через громкоговорители об ответственности за проведение несогласованного мероприятия - штраф до 20 тысяч рублей и арест до 15 сеток.

Это вторая по счету акция в столице региона.