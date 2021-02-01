Новые учебные мастерские открылись в Духовщинской школе-интернате. Фото: Алексей Булатов.

Новые учебные мастерские открылись в Духовщинской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году были оснащены современным оборудованием мастерские «Швейное дело», «Штукатурно-малярное дело», а также выполнен ремонт и укреплена материально-техническая база мастерской «Рабочий по обслуживанию зданий». Кроме того, появились дополнительная мастерская «Картонажно-переплетное дело» и новый компьютерный класс.

Также большие изменения произошли в кабинетах психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебных кабинетах и помещениях для организации качественного доступного образования для данной категории обучающихся.

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