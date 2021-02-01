Жителям Смоленске предлагают выбрать территории для благоустройства. Фото: администрация Смоленска.

Жителям Смоленска предстоит выбрать территории, которые будут благоустроены в ближайшие годы – до 2024 года. Очередность ремонта будет зависеть от числа набранных голосов.

Смолянам предстоит выбрать по три территории в каждом районе города, а также определить места для установки детских и спортивных комплексом.

Голосование проходит здесь.

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