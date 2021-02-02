В Смоленской области СИЗы для медиков закупят через регоператора. Фото: pixabay.com

В этом году федерального финансирования нет и пока не определен порядок закупки СИЗОВ. Теперь больницы и поликлиники должны самостоятельно закупать средства индивидуальной защиты. Чтобы проконтролировать медучреждения, в департаменте по здравоохранению предложили закупать маски, перчатки и шапочки централизованно - через регоператора. Но не все отозвались на предложение. Как отметила вице-губернатор Полина Хомайко на ранее состоявшемся в администрации совещании, некоторые организации покупают СИЗы по завышенным ценам.

- В итоге есть факты, когда кто-то пытается закупать те же медицинские перчатки по цене в 45 рублей, тогда как их можно приобрести за 27 рублей, - сказала Полина Хомайко.

Глава региона Алексей Островский сказал, что при отсутствии федерального финансирования вопрос будет решаться за счет средств регионального бюджета.

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