Более 241 км региональных дорог отремонтируют в Смоленской области в 2021 году. Фото: СОГБУ "Смоленскавтодор"

На Смоленщине продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в регионе планируют отремонтировать более 241 км трассы, рассказали в СОГБУ «Смоленскавтодор». Ремонт пройдёт в Гагаринском, Кардымовском, Вяземском, Велижском, Руднянском, Холм-Жирковском, Новодугинском, Демидовском, Сафоновском, Дорогобужском, Хиславичском, Смоленском, Починковском и Духовщинском районах.

Таким образом, продолжат обновлять дороги Смоленск-Вязьма-Зубцов, Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново, Демидов-Рудня, «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Пржевальское и др. В рамках нацпроекта отремонтируют и участки дороги М1.

Отметим, что в рамках проекта в Смоленской области в 2020 году отремонтировали более 147 км. А до конца 2024 года собираются починить более 1100 км региональных дорог.

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