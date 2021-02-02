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Дизайнеры разработали ещё одну концепцию благоустройства Смоленской крепостной стены

Башню «Орёл» хотят украсить картинами, гравюрами и чертежами
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Дизайнеры разработали ещё одну концепцию благоустройства Смоленской крепостной стены. Фото сообщество "Смоленск" ВКонтакте

Дизайнеры разработали ещё одну концепцию благоустройства Смоленской крепостной стены. Фото сообщество "Смоленск" ВКонтакте

Международная школа дизайна архитектурно-исторической среды создала новый проект благоустройства крепостной стены в Смоленске. О том, как может выглядеть самая величественная башня оборонительного сооружения, рассказали в официальном сообществе администрации областного центра ВКонтакте.

Башня «Орёл», расположенная на улице Тимирязева, стала неотъемлемой частью архитектурного образа города. По задумке дизайнеров, посетители смогут прогуляться по четырем ярусам башни - на каждом будет новая экспозиция. На четвертом этаже расположится конференц зал, а стены сооружения украсят картины, гравюры и чертежи.

Подробнее ознакомиться со всеми разработками дизайнеров можно в группе «Смоленск» ВКонтакте.

Ранее «КП» писала, что проект благоустройства нового участка стены показали в Смоленске (подробнее).