Проект благоустройства нового участка стены показали в Смоленске

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:17:01+03:00

Дизайнеры предложили создать ландшафтную арт-галерею «Сухой ров» рядом с башней «Долгочевская»

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Проект благоустройства нового участка крепостной стены показали в Смоленске. Дизайнеры предложили создать ландшафтную арт-галерею «Сухой ров» рядом с башней «Долгочевская», расположенную недалеко от Никольских ворот.

Предполагается, что на территории, прилегающей к крепостной стене, появятся амфитеатр, пешеходные и велодорожки и мосты, зона торговли, место отдыха, парковка и др.

- По дну рва предполагается организовать «Арт-галерею», установить бетонные постаменты, на которых можно будет выставлять сезонные экспозиции, - рассказали сотрудники городской администрации.

Ранее смолянам показали, как будет выглядеть Королевский бастион, восточный участок крепостной стены, также КП" рассказывала о возможном строительстве нового парка у башни "Орел" и гостиницы с рестораном.

ИСТОЧНИК KP.RU