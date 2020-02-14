2020-02-14T08:17:01+03:00
Общество

Проект благоустройства нового участка стены показали в Смоленске

Дизайнеры предложили создать ландшафтную арт-галерею «Сухой ров» рядом с башней «Долгочевская»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:

Проект благоустройства нового участка крепостной стены показали в Смоленске. Дизайнеры предложили создать ландшафтную арт-галерею «Сухой ров» рядом с башней «Долгочевская», расположенную недалеко от Никольских ворот.

Предполагается, что на территории, прилегающей к крепостной стене, появятся амфитеатр, пешеходные и велодорожки и мосты, зона торговли, место отдыха, парковка и др.

- По дну рва предполагается организовать «Арт-галерею», установить бетонные постаменты, на которых можно будет выставлять сезонные экспозиции, - рассказали сотрудники городской администрации.

Ранее смолянам показали, как будет выглядеть Королевский бастион, восточный участок крепостной стены, также КП" рассказывала о возможном строительстве нового парка у башни "Орел" и гостиницы с рестораном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области дальнобойщик едва не сгорел в фуре
В Смоленской области производителей молока поддержат рублем
В Смоленске может появиться новый фермерский рынок
В Смоленске на две недели ограничат движение по перекрестку
В Смоленске обсудили продвижение бренда «Смолпродукт»
Проект благоустройства нового участка стены показали в Смоленске
В Смоленске завершены поиски пропавшей 45-летней женщины
Смоленский депутат предложил распространить льготную ипотеку на семьи с первым ребенком
Новые медучреждения планируют открыть в 2024 году в Смоленске
Смоленский медуниверситет получит более 600 млн рублей
Гагаринский завод инвестирует в новый проект 128 млн рублей
В Смоленске жертвам буллинга будут активнее помогать
Пристройку к школе №33 в Смоленске планируют сдать к 14 февраля
В Смоленске нетрезвый посетитель кафе устроил дебош
В Смоленской области расписание электричек изменится из-за праздников
В Смоленске представили проект сквера на проспекте Гагарина
Автомобиль на скорости улетел в овраг
Смоляне жалуются на нечищеные тротуары
Смолян приглашают на бесплатную стрижку к праздникам
В Смоленске пройдет новый парад для ветерана
В Смоленске разбирают рельсы на улице Николаева
В Смоленской области на карантин закрыта 61 школа
Прокуратура запустила круглосуточный телефон доверия в Смоленске
В Смоленской области упростится механизм соцподдержки малообеспеченных семей с детьми
Молодая девушка пострадала в аварии на улице Нахимова в Смоленске
В Смоленске заменили больше тысячи светильников
В Смоленском районе отремонтируют аварийный участок дороги
В Смоленске уголовное дело экс-директора ФК «Днепр» направили в суд
Дворы Смоленска ждет озеленение