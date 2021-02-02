Участок дороги построят до микрорайона Новосельцы в Смоленске. Фото: паблик "Смоленская область" ВКонтакте.

В этом году в рамках проекта «Жилье» до микрорайона «Новосельцы» построят участок дороги. Он будет брать начало от улицы Шевченко в районе дома №91Б, сообщили в пресс-службе администрации региона. Также в 2021 году начнётся реконструкция улицы Генерала Трошева в микрорайоне «Соловьиная роща».

- Соответствующую субсидию Минстрой нам выделил. Дал поручение профильным чиновникам оперативно приступить к проведению конкурсных процедур, - сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

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