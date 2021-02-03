В смоленских детсадах появилось более 300 новых мест. Фото: admin-smolensk.ru

В ходе рабочего совещания членов Администрации Смоленской области были подведены итоги реализации национальных проектов в 2020 году. Это привело к увеличению мест в детских садах Смоленска, а также назначению ежемесячных выплат более чем 6500 семьям.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости» в минувшем году было создано 5 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в одном из частных детских садов города. 150 мест появилось в новом детском саду в микрорайоне Парковый, а еще 150 — в микрорайоне Королевка.

Особое внимание было уделено проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Его бюджет составил почти 1,3 млрд рублей. 6517 нуждающихся семей начали получать ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 4740 семей — ежемесячные выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до 3-х лет. Также в прошедшем году было выдано 706 (при плане 120) сертификатов на областной материнский (семейный) капитал.

Ранее мы писали о том, что более 241 км региональных дорог отремонтируют в Смоленской области в 2021 году.