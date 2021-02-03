Смоленский губернатор провел прием граждан по личным вопросам

Жители пришли на приём к главе с важными вопросами. Фото: администрация Смоленской области.

Смолянин Игорь Корнеев пришёл к главе региона с важным для него и для его соседей вопросом - о ремонте кровли многоквартирного жилого дома №14 по улице Городок Коминтерна в Смоленске. Губернатор подключился к решению этой насущной для местных жителей проблемы.

Он проинформировал смолянина о том, что в конце прошлого года в региональную программу капитального ремонта внесли изменения, в соответствии с которыми капремонт кровли этого многоквартирного дома запланировали на 2021 год. Кроме того, поскольку строение - объект культурного наследия регионального значения, для разработки проекта необходимо было провести историко-культурную экспертизу. А на это потребовалось больше времени.

«В 2019 году с одной из подрядных организаций был заключён договор на выполнение работ по оценке технического состояния дома и разработке проектной документации на проведение капремонта крыши. К сожалению, подрядчик свои обязательства не выполнил. В итоге после проведения повторных конкурсных процедур этим вопросом занялась другая подрядная организация. На данный момент необходимая документация подготовлена - стоимость работ по ремонту крыши составляет 3,1 млн руб.», - пояснил губернатор.

21 января объявили конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. По результатам процедур определят подрядчика, который и должен будет отремонтировать кровлю до конца года.

Игорь Корнеев поблагодарил главу региона за разъяснения и обозначил ещё одну проблему. Дело в том, что в доме поставили приборы учёта отопления, а что с ними делать, никто не знает.

«Когда пришли первые квитанции на оплату, жильцы были в полном недоумении из-за высоких цифр», - поделился заявитель.

Алексей Островский попросил дать пояснения и.о. начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» Кристину Грошенкову. Она рассказала, что в рамках программы капремонта в доме установили общедомовой прибор учёта тепловой энергии. А значит, жители теперь платят только в течение отопительного периода и за фактический объём потреблённого ресурса.

Алексей Островский поручил проверить порядок расчёта платы за отопление на соответствие действующему законодательству. А результаты этой ревизии представить заявителю.

«Чтобы у Игоря Владимировича и других жильцов было полное понимание того, как работает общедомовой прибор учёта, в какие сроки и каким образом начисляется плата», - подчеркнул глава региона.

В ходе приёма губернатор выслушал и других граждан, обратившихся за помощью и содействием. По итогам рассмотрения заявлений Алексей Островский дал конкретные поручения своим подчинённым, чтобы все поднятые смолянами проблемные вопросы были решены в максимально сжатые сроки.