Студенты смоленских вузов вернутся за парты 8 февраля. Фото: из архива "КП".

В Смоленске 8 февраля возобновятся очные занятия для студентов вузов - на базе спорткомплекса «Арена» прошло заседание ректоров высших учебных заведений. Главы вузов отчитались о готовности к началу нового семестра.

Первыми в аудитории вернутся студенты Смоленского государственного университета, сельскохозяйственной академии, института искусств, областной технологической академии и академии физической культуры, спорта и туризма. Учащиеся филиала МЭИ сядут за парты 10 февраля. Студенты медицинского университета продолжат учиться в привычном очном формате.

Стоит отметить, что потоки студентов будут максимально разведены, а часть пар продолжится в онлайн-режиме. Также в настоящее время стоит вопрос создания специальных центров вакцинации непосредственно в самих учебных заведениях.

Ранее «КП» писала, что в смоленских детсадах появилось более 300 новых мест