20 автобусов прибудут в Смоленск до конца февраля. Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.

В Смоленск до конца февраля привезут 20 автобусов из Москвы. Как отметили в пресс-службе администрации областного центра, техника низкопольная, большой вместимости, оснащена пандусами, кондиционерами и видеокамерами.

Первые пять автобусов уже находятся в парке “Автоколонны”. После прохождения необходимого техосмотра машины выведут на городские маршруты.

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