4 жителей пятиэтажки спасли пожарные в Смоленске. Фото: сайт ГУ МЧС по Смоленской области

Пожар вспыхнул в одной из квартир на втором этаже пятиэтажки на улице Попова 3 февраля. Хозяйка квартиры услышала громкий треск и увидела языки пламени на кухне.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что женщина пыталась справится с пламенем подручными средствами, но стихия оказалась сильнее. Тогда она схватила своего ребенка и выбежала с ним на улицу.

Прибывшие огнеборцы вывели по задымленной лестнице троих взрослых и ребёнка.

- С огнем удалось справиться. В результате пожара частично выгорела кухня, повредилась отделка коридора и одной из комнат, - сообщили в МЧС.

Одна из рабочих причин возгорания - электротехническая.

Ранее «КП» писала, что смоляне быстро среагировали на пожар в доме соседей.