В Смоленске энергосберегающие светильники устанавливают в парке «Лопатинский сад». Фото: из архива "КП".

В Смоленске обновляют парковое освещение, сообщили в пресс-центре администрации города. В центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский сад» ставят энергосберегающие светильники.

- Данные меры значительно сократят нагрузку и расходы на энергетические ресурсы. При этом значительно повышается площадь освещаемой территории, - рассказали в администрации.

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